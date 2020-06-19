كونتي: بدأنا في أوروبا نشعر بالعواقب الاقتصادية لتفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن استجابة أوروبا إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا يجب أن تكون بالمستوى المطلوب"، مضيفا: "بدأنا نشعر بالعواقب السلبية في جميع البلدان. ​​إنه واقع عالمي وليس أوروبيا فقط".وفي تصريحات على هامش أعمال الندوة الحكومية حول الاقتصاد بالعاصمة روما، قال كونتي: "لقد اتخذنا اليوم خطوة إلى الأمام لأنه لا يزال هناك اختلاف في المواقف، فلم نتجه بعد بشكل موحد نحو الحل النهائي على المستوى الأوروبي، لكن المناخ المناسب ينضج"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وتابع رئيس الحكومة الإيطالي: "أنا على ثقة من أنه في إطار مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي من المقرر أن ينعقد في منتصف في شهر يوليو القادم، سنكون قادرين على الوصول إلى الهدف: مشروع صندوق الإنعاش، الذي نسميه الآن (الجيل القادم)، والذي سيتم ربطه بالإطار المالي المتعدد السنوات في نطاق حزمة واحدة".وأشار كونتي إلى أنه "لا يوجد ارتباط بين صندوق الإنعاش (الاقتصادي) والآليات المالية الأوروبية الأخرى"، فقد "قامت المؤسسات الأوروبية بتعبئة مجموعة واسعة من الأدوات، لكل منها غرضه الخاص".