تسريب صوتي لمعمر القذافي وحاكم المطيري يكشف مخططًا لاستهداف أمن الخليج
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:14 م
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تسريبا صوتيا كشف عنه المعارض القطري خالد الهيل، والذي يكشف مخططا كان يستهدف أمن السعودية والكويت والعراق.
ورصد التسريب الصوتي اتصالا هاتفيا بين حاكم المطيري مع معمر القذافي، يكشف مخططا لزعزعة استقرار أمن السعودية والكويت والبحرين والعراق بقيادة الأول.
يشار إلى أن حاكم المطيري هو من أصول كويتية، وأحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام ٢٠١٧.
ورصد التسريب الصوتي اتصالا هاتفيا بين حاكم المطيري مع معمر القذافي، يكشف مخططا لزعزعة استقرار أمن السعودية والكويت والبحرين والعراق بقيادة الأول.
يشار إلى أن حاكم المطيري هو من أصول كويتية، وأحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام ٢٠١٧.