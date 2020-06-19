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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسمح بدخول مواطني 32 دولة دون اختبارات صحية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:12 م
النمسا
النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ قرار السماح بالدخول إلى النمسا لمواطني 32 دولة دون تدابير صحية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أنه يمكن لأشخاص من 32 دولة القدوم إلى النمسا دون الحاجة إلى إجراء اختبار كورونا أو بدء الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأشار البيان إلى أن تخفيف قيود السفر إلى النمسا ينطبق على دول، منها بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وكرواتيا وإسبانيا والمجر والتشيك والفاتيكان وعدة دول أخرى.

ولفت إلى أنه على مواطني الدول الـ32 عند دخول النمسا إثبات أنهم لم يزورا أي دول أخرى خاصة المصنفة خطيرة في انتشار وباء كورونا، وذلك خلال مدة الـ14 يومًا الماضية قبل عبور الحدود، كما سوف يتم استبعاد الأشخاص الذين يأتون للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية فى البلاد من غير حاملي الجنسية النمساوية، ومن غير الحاصلين على التأمين الصحي الإجباري في النمسا، ومن غير من صدر لهم قرار علاجي عن مستشفى نمساوي لأسباب طبية خاصة.

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