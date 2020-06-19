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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استباحة دول الجوار.. وزير دفاع تركيا يتفقد مركز العمليات العسكرية في العراق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:11 م
خلوصي آكار
خلوصي آكار
أبوزيد على
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في بجاحة تركية علانية تؤكد استباحة أنقرة لسيادة دول الجوار، كشفت صحيفة «كارت» التركية عن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقة كبار القادة من القوات المسلحة التركية إلى العراق، لتفقد مركز العمليات العسكرية العدائية في الشمال العراقي.

وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة بالتزامن مع أنباء عن عزم تركيا على إنشاء قاعدتين عسكريتين بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يسار جولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميت دوندار، وقائد سلاح الجو اللواء حسن كوتشك أكيوز، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، رافقوا وزير الدفاع التركي في زيارته لمركز العمليات.

ومن جهة، عقد آكار وقادته الذين جاءوا إلى قيادة فرقة المشاة 23 بطائرات هليكوبتر عسكرية، اجتماعات مع قادة القوات على خط الحدود، ومن ثم انتقل آكار والقادة المرافقون له لاحقًا إلى مركز العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

يذكر أن الزيارة، تأتي في أعقاب القصف الجوي التركي المستمر على أكثر من 500 موقع عراقي، والذي أسفر عن دمار منازل الأهالي ونزوحهم من مناطقهم، حيث تستمر تركيا في هجماتها بحجة القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

على الجانب الآخر، كان مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية، أكد أمس الخميس لوكالة أنباء رويترز، أن تركيا تخطط لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في شمال العراق.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المسؤول، لم يرغب في الكشف عن اسمه، لكنه كان أحد العاملين بوزارة الدفاع التركية، وأكد أن تركيا تخطط لبناء قواعد عسكرية مؤقتة على الحدود بين العراق وتركيا.

وأضاف: "تركيا تمتلك بالفعل 10 قواعد مؤقتة، وتنوي تأسيس المزيد"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية لتركيا في شمال العراق مستمرة، وليس لها مدى معين، حتى تصل إلى هدفها.

يذكر أن القصف التركي على شمال العراق قد أودى بحياة 5 مدنيين حسبما أفاد مصدر من حزب العمال الكردستاني لقناة العربية في وقت سابق من اليوم الجمعة.

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