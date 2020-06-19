رغم تراجع الواردات.. «القصابين»: وفرة في اللحوم بالأسواق

قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض على الرغم من تراجع الواردات من اللحوم خلال الشهور الأخيرة.وأضاف وهبه، في تصريحات ل الدستور أن حجم الاستهلاك لدي المواطنين تراجع بشكل ملحوظ مما تسبب فى وجود وفرة من المعروض بالأسواق وعدم حدوث عجز.وأشار إلي أن أسعار اللحوم تشهد حالة من الإستقرار عند سعر يترواح من ١٢٠ جنيها وحتي ١٥٠ جنيها للحمة الكندوز، وسعر ٩٠ ل ١١٠ للجملي.