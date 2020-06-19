استشاري يكشف تأثير الحالة النفسية على مرضى كورونا

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن النفسية لها عامل مهم جدًا لدى أي مريض سواء كورونا أو غيره، موضحا أن الحالة النفسية السيئة من الممكن أن تقلل المناعة بسبب هرمونات تفرز من الجسم بزيادة خاصة مادة كورتيزون، والتي تؤثر على كرات الدم البيضاء خط الدفاع الأول في الجسم وتسبب أزمات قلبية وضغط وسكر في سن صغيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القلق والتوتر بداية أي مرض، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت مؤخرًا أن مشاركة مريض السرطان في النشاطات أدت إلى استجابتهم للعلاج الكيماوي أسرع.وأكد حسين أن الحالة النفسية مهمة جدًا لمرضى كورونا، لأن البعض يعتقد أن كل من يأتيه الفيروس يتوفى، ولكن الحقيقة أن الأشخاص الذين يرحلون بسببه تكون لديهم أمراض مزمنة ووجدنا أشخاصا أعمارهم 86 عامًا ويشفون منه.وأوضح أن الاستبشار والأمل والعبادات لها تأثير كبير في رفع المناعة وترفع الأدرينالين وهرمون السعادة، كما أن الروحانيات تؤثر على مناعة الأشخاص للأفضل.