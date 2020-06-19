إيطاليا تدعو لـ«الحذر» بسبب وجود مؤشرات منذرة حول «كورونا»

دعت إيطاليا، اليوم الجمعة، إلى توخي الحذر بسبب وجود مؤشرات منذرة حول فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.وكشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة عن أن فيروس كورونا كان موجودًا في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019، قبل شهرين من الإعلان رسميًا عن أول إصابة بالمرض في البلاد.وجاء في بيان حصلت وكالة "فرانس برس"، الجمعة، على نسخة منه أن "الدراسة فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي أُخذت بين أكتوبر 2019 وفبراير 2020".وأضاف البيان الصادر عن المعهد الحكومي الذي يُعتبر مرجعًا في البلاد: "أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر إن إيه) لفيروس سارس-كوف-2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18-12-2019".