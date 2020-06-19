الفيومي: لن نسمح لأي سايس بالعمل دون ترخيص

قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ بالقليوبية، إن قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات سيقضي على بلطجة محتكري الشوارع، مؤكدا أنه لا يسمح لأي سايس بالعمل دون ترخيص.وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تنظيم ساحات انتظار السيارات سيعمل فيه أفراد وشركات، لكن في كل الأحوال لا بد أن يكون هناك ترخيص سنوي، ويتم تجديده كما يحمل السايس "بادج".وأشار إلى أنه ستكون هناك آلية للإبلاغ عن أي سايس يعمل دون ترخيص، ولا يحمل "البادج"، كما سيتم إطلاق تطبيق لتحديد أماكن الانتظار، وتحديد رسوم محددة حسب المكان والوقت.وأوضح أن هناك شروط يجب أن تتوفر في السايس، منها ألا يقل سنه عن 21 عامًا، حسن السير والسلوك وليس عليه أحكام.