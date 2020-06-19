تخوف في الشارع الأمريكي من استغلال شركات الأدوية لجائحة كورونا

كشف استطلاع جديد للرأي عن أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن تكاليف التأمين والعقاقير والرعاية الصحية الخاصة بهم سترتفع في أعقاب جائحة فيروس كورونا.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاستطلاع الذي أجرته «جالوب وويست هيلث»، أظهر أن 55 ٪ من الأمريكيين "قلقون للغاية" من أن صناعة الأدوية ستستفيد من الوباء لرفع أسعار الأدوية.وأشار الاستطلاع إلى أن من كل 10 أشخاص، تسعة منهم يشعرون بالقلق من أن أسعار الأدوية سترتفع، جراء تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.ولفت الاستطلاع إلى أن جائحة كورونا كانت فرصة للولايات المتحدة لكسب ثقة المواطنين، ولكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا.يذكر أن جالوب أجرت استطلاعًا للرأي في وقت سابق قبل أن يضرب الوباء الولايات المتحدة، وأظهر أن الأمريكيين يخشون بالفعل من الفواتير الطبية لدرجة أن الأغلبية تجنبت الرعاية الصحية، فيما يعتبر أنهم أكثر الأشخاص الذين يدفعون مقابل أدويتهم.