تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

■ ما دور جهاز الإحصاء فى إدارة أزمة كورونا؟ وهل هناك تكليفات محددة من الحكومة أو القيادة السياسية فى هذا الشأن؟

■ متى تنحسر أرقام الإصابة بكورونا وفق نتائج دراسات «الإحصاء»؟

■ وهل وصلت مصر لذروة انتشار الفيروس فى ضوء تحليل أرقام الإصابات؟

■ أترى أن الارتفاعات الأخيرة فى معدلات الوفاة مقلقة؟

■ ماذا عن وضع مصر على خريطة الأمراض الوبائية؟

■ بعد مرور ٣ أشهر.. كيف تقيم تداعيات جائحة كورونا وفق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة؟

■ ظهرت مؤخرًا توقعات من جهات غير رسمية بارتفاع معدلات البطالة لتتراوح بين ١٥ و٢٠٪.. ما تعليقك؟

■ ولكن هل ستؤثر تلك الأزمة على خطة الحكومة لخفض معدلات الفقر بين المصريين؟

■ ما انعكاسات الأزمة على معدلات الزواج والطلاق والمواليد؟

توقع عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والحيوية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انحسار فيروس كورونا بمصر، بداية من منتصف شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة والوفيات جراء الفيروس غير مقلقة، فهى الأقل عالميًا قياسًا إلى عدد السكان.وقال «شرف الدين»، لـ«الدستور»، إن المجتمع المصرى لديه ميزة قوية ستساعده على عبور الأزمة بأقل الخسائر، كونه مجتمعًا شابًا، حيث تقل نسبة السكان فى سن الـ٦٥ سنة فما فوق عن ٤٪ من إجمالى عدد السكان، بينما ٨٠٪ من السكان أقل من ٤٥ سنة، و«بالتالى حتى لو تعرض عدد كبير منهم للإصابة بالفيروس، فإن فرص شفائهم كبيرة إلا فى حالات استثنائية لمصابى الأمراض المزمنة».- هناك تنسيق كامل بين مسئولى الجهاز وأجهزة الدولة فى ضوء ما يمتلكه الجهاز من قاعدة بيانات ضخمة، ورفعنا تقارير لمتخذى القرار تضم مجموعة من البيانات المهمة المرتبطة بأزمة كورونا، ومنها على سبيل المثال عدد السكان، خلال الفترة الحالية، طبقًا للتوزيع الجغرافى وفئات السن والنوع، لوضع أرقام تقديرية للفئات والمحافظات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لتشديد إجراءات الوقاية الصحية بها.كما تحرك الجهاز سريعًا لتوفير بيانات العاملين خارج المنشآت على مستوى الأنشطة الاقتصادية، والذين يواجهون صعوبة مع قرار فرض حظر التجوال، والبالغ عددهم ١١ مليونًا، مع بيان توزيعاتهم على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وفى مقدمتهم العاملون فى المطاعم والسياحة، إلى جانب إعداد دراسة حول سيناريوهات انتشار كورونا وفرص انحساره.كما أعددنا بيانات مفصلة عن الخدمات الصحية المتعلقة بعدد المستشفيات على مستوى الجمهورية، وعدد أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، والأطباء وأعضاء هيئة التمريض وتوزيعهم، وعدد المدن الجامعية ومراكز الشباب والمدارس وتوزيعاتها على مستوى الجمهورية، تحسبًا للسيناريو الأسوأ فى حال الحاجة إلى تحويلها إلى أماكن عزل للحالات المصابة.- انتهينا بالفعل من إجراء دراسات تحليلية متخصصة حول سيناريوهات أزمة فيروس كورونا بناءً على عدة فرضيات، من بينها معدل التغير فى أعداد الإصابات على مدار الأيام والأسابيع ومعدل انتقال العدوى بالفيروس، وانتهينا إلى توقع بانحسار المرض خلال الفترة بين ١٥ و٢٠ من شهر يوليو المقبل، وتسجيل منحنى متراجع فى أعداد الإصابة بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فكلما كانت درجة الالتزام والوعى أكبر ساعد ذلك على اختصار زمن التراجع، ليكون شهرًا بدلًا من شهرين، ولكن بشكل عام من الصعب التنبؤ بموعد اختفاء الفيروس، خاصة مع عودة بعض الدول لتسجيل حالات إصابة جديدة بعد توقف لعدة أيام، مثلما حدث فى الصين والأردن.كما أن الدراسة الخاصة بالإحصاء استندت إلى تمتع المجتمع المصرى بميزة قوية ستساعده على عبور الأزمة بأقل الخسائر، كونه مجتمعًا شابًا، حيث تقل نسبة السكان فى سن الـ٦٥ سنة فما فوق عن ٤٪ من إجمالى عدد السكان، مقارنة بـ٢٠٪ فى أمريكا و٢٢٪ فى إيطاليا ودول أوروبا، وأن ٨٠٪ من السكان فى مصر أقل من ٤٥ سنة، وبالتالى حتى لو تعرض عدد كبير من السكان للإصابة بالفيروس، فإن فرص شفائهم كبيرة إلا فى حالات استثنائية لمصابى أمراض الضغط والسكر.- مصر من أقل الدول فى معدلات الإصابة بالفيروس نسبةً لعدد السكان، كما أن المعدلات مستقرة إلى حد كبير، ولم نسجل قفزات مقلقة، سواء فى أعداد حالات الإصابة أو الوفاة، خاصة مع التزام المواطنين مؤخرًا بالإجراءات الوقائية وارتداء أغطية الوجه «الكمامات»، فى الأماكن والمواصلات العامة والخاصة، هذا الالتزام سيسهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى خفض أرقام الإصابة بالفيروس، وأتوقع أن يكون الأثر إيجابيًا خلال الـ١٤ يومًا المقبلة.- طوال الأربعة أشهر الماضية لم تسجل مصر قفزات كبيرة فى معدلات الإصابة أو الوفاة، إنما ترتفع الأعداد بشكل تدريجى وفق توقعات المتخصصين، وأعتقد أن المعدلات لا تزال غير مقلقة، خاصة أنها لا تمثل رقمًا كبيرًا بالنسبة لمتوسط أعداد حالات الوفاة الطبيعية يوميًا التى تتراوح بين ١٥٢٠ و١٥٣٠ حالة، بالإضافة إلى أن ٣٠٪ من وفيات كورونا تحدث قبل التوجه للمستشفى وبعضها يصل متأخرًا لتلقى العلاج، كما أن ارتفاع الأعداد فى المحافظات الحضرية والقاهرة تحديدًا طبيعى بسبب ارتفاع عدد السكان وكثرة المترددين عليها يوميًا من مختلف المحافظات، وبالتالى الكثافة السكانية أعلى وفرص نقل العدوى أكبر.- مصر من أقل الدول التى تسجل انتشارًا للأمراض الوبائية، وهناك أمراض كثيرة اختفت ولم يعد لها وجود بين المصريين بسبب الحملات الوقائية التى بدأتها مصر قبل ٢٠ عامًا.كما أن الأوبئة السابقة مثل الطاعون والإنفلونزا الإسبانية وإنفلونزا الخنازير لم تسجل أعداد إصابة أو وفيات كبيرة فى مصر مقارنة بدول العالم، حيث بلغ عدد ضحايا الطاعون عام ١٩٤٧ حوالى ٢٠ مليون شخص خلال ٣ سنوات على مستوى العالم، والإنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ تسببت فى وفاة ٥٠ مليون شخص على مستوى العالم خلال سنة واحدة، بالإضافة لما سبق، أعداد حالات الوفاة الطبيعية فى مصر بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ بسبب تحسن المنظومة الصحية والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها من المبادرات الصحية، وهو ما انعكس على انخفاض معدل الوفيات خلال شهر يناير ٢٠٢٠ مقارنة بيناير ٢٠١٩ من ٦١ ألفًا إلى ٥٧ ألفًا، ثم ٤٨ ألف حالة خلال مارس الماضى و٤٢.١ ألف حالة خلال أبريل الماضى.- لا شك أن أزمة كورونا تسببت فى صدمة قوية لاقتصادات العالم كلها، بما فيها مصر، لكن بدرجات متفاوتة، فعلى الصعيد المحلى سجلت معدلات البطالة ارتفاعًا هو الأول والأعلى بعد سلسلة طويلة من التراجعات، ليصل خلال أبريل الماضى لـ٩.٢٪ مقابل ٧.٧٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، أى قبل الأزمة مباشرة، لكن تلك المؤشرات تعبر عن حالة استثنائية مؤقتة لا يمكن القياس عليها، وستعود إلى طبيعتها سريعًا فى غضون ٣ أشهر فقط بمجرد انحسار فيروس كورونا وعودة نشاط القطاعات الاقتصادية.وبالتأكيد العالم كله سيتأثر، لكن الأثر سيكون أقل وطأة بالنسبة لمصر، نتيجة ما حققته من نجاحات فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى قبل سنوات، وتحقيق طفرة فى المشروعات الاستثمارية والقومية المنفذه بكفاءة عالية، وبالتالى كان الإصلاح سند مصر فى الأزمة وأسهم فى تخفيف مضاعفات الصدمة على الاقتصاد القومى.- التقديرات المتداولة غير رسمية ومعظمها مبالغ فيه بشكل كبير، ولهذا حرصنا فى جهاز الإحصاء على الرصد السريع لتداعيات الأزمة على معدلات البطالة وسوق العمل، عن طريق إدخال أسئلة إضافية ضمن استمارة جمع بيانات بحث القوى العاملة تتعلق بأزمة كورونا، واستطعنا بالفعل رصد تأثيرها على معدل البطالة خلال الشهر الأول من الربع الثانى من العام الحالى، حيث أظهرت النتائج ارتفاع المعدل لـ٩.٢٪ خلال أبريل الماضى تأثرًا بإجراءات تقليص ساعات العمل وفرض حظر التجوال وتعليق العمل ببعض الأنشطة والقطاعات، وهو أمر متوقع ولكن ليس كما تشير التقديرات غير الرسمية، خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على دخول أكثر من ٦.٥ مليون شخص من العاملين فى القطاعين الحكومى والعام طوال الأزمة، وتقديم دعم مالى للعمالة اليومية غير المنتظمة، ومنح تسهيلات للقطاع الخاص، لتشجيعه على الحفاظ على العمالة وضمان عدم تسريحها أو تخفيض رواتبها.- بالتأكيد الأزمة ستكون لها تداعيات سلبية على مستوى معيشة الأسر المصرية، لكن برامج الحماية الاجتماعية والدعمين النقدى والعينى سيكون لها أثر إيجابى فى التخفيف من حدة الأزمة.كما أن الأسرة المصرية قادرة على تكييف أمورها مع أوجه الإنفاق المختلفة، خاصة مع تراجع الإنفاق على بعض البنود، مثل التعليم والدروس الخصوصية والتنقلات والأنشطة الترفيهية والثقافية بسبب الإجراءات الاحترازية، وهو ما سيحدث نوعًا من التوازن فى مواجهة ارتفاع الإنفاق نسبيًا على الخدمات الصحية وشراء المطهرات والمستلزمات الطبية.معدلات الفقر بين المصريين سجلت عام ٢٠١٨ نحو ٣٢.٥٪ وكان من المتوقع قبل أزمة كورونا خفض المعدل بشكل كبير بنسبة ٤٪ على أقل تقدير، فى ضوء تحسن مستويات الأجور والمعاشات والإصلاح الاقتصادى وتسارع وتيرة مشروعات البنية الأساسية فى الصعيد والقرى الأكثر فقرًا، ورغم التطورات الأخيرة سينخفض المعدل بنسبة محدودة وأقل من المتوقع، وفى جميع الأحوال من المستبعد حدوث أى ارتفاعات جديدة فى معدل الفقر فى خطة التعايش وعودة عجلة الإنتاج تدريجيًا.- هناك مفاجأة إيجابية كشفتها البيانات الأولية مؤخرًا التى أظهرت انخفاض أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل متوسطًا يتراوح بين ١٦٥-١٦٨ ألف مولود شهريًا خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ١٩٢ ألف مولود شهريًا خلال عام ٢٠١٩.كما هبط معدل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان، وهو الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات من ٥٢٠٠ شخص لـ٤ آلاف شخص، وهو ما يعنى أننا سنستغرق نحو ٨ أشهر لتسجيل أول مليون جديد بعد الـ١٠٠ مليون الأولى بدلًا من ٦ أشهر كما كان متوقعًا فى السابق، وهو مؤشر إيجابى للغاية يشير إلى انخفاض معدل النمو السكانى خلال الفترة المقبلة.أما عن معدلات الزواج والطلاق، فهى تصدر بشكل سنوى من خلال بيانات وزارة العدل والنيابات، لكن أثر كورونا لن يظهر قبل حلول عام ٢٠٢١، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى أن أعداد حالات الزواج سجلت ارتفاعًا نسبيًا من ٨٨٧ ألف حالة زواج عام ٢٠١٨ إلى ٩٢٥ ألف حالة بنهاية ٢٠١٩ بزيادة ٣٨ ألف حالة زواج تقريبًا، كما سجلت حالات الطلاق زيادة طفيفة فى حدود ١٠ آلاف حالة عن العام السابق والمقدرة بحوالى ٢١١ ألف حالة طلاق.