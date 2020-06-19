موعد صرف الدفعة الثانية من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة





موعد صرف الدفعة الثانية من منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة اليومية غير المنتظمة وتبدأ وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، في إرسال رسالة نصية لنحو 260 ألف مستحق للمنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبدء صرف المنحة خلال 48 ساعة من خلال ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري.



ويأتي ذلك ضمن ثلاث دفعات أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بواقع ٥٠٠ جنيه لكل دفعة، تم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهري أبريل ومايو.



وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية من تفشٍ لفيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.



وخصصت وزارة القوى العاملة، رابطًا لتسجيل العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وبلغ عدد الذين سجلوا على المنظومة الإلكترونية للوزارة نحو 3 ملايين و514 ألفا و236 فردًا، وتم تدقيق بيانات هؤلاء بمعرفة الجهة المختصة بذلك، ووصل عدد المستحقين إلى مليونين و61 ألفا و18 شخصا، وبلغ عدد من قام بصرف الدفعة الأولى خلال الفترات من 13 أبريل، وحتى 14 مايو، مليون و600 ألف و216 مستحقًا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه.



وتم صرف المنح الاستثنائية لهم من خلال 4 آلاف منفذ لمكاتب البريد، إضافة إلى 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، عن طريق تسليم العامل رسالة على هاتفه المحمول بميعاد الصرف ومكانه.