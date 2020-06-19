هبة مجدى: «لازم أعلّم مع الناس» (حوار)

■ بداية.. كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على دورك فى مسلسل «فرصة تانية»؟

■ كيف كانت استعداداتك لتجسيد الشخصية؟

■ ما أصعب مشهد واجهك؟

■ كيف كانت الكواليس مع دياب؟

■ ما رأيك فى ياسمين صبرى؟

■ هل توقعت نجاح العمل؟

■ هل التحول الذى شهدته شخصية «مريم» يمكن أن يحدث فى الواقع؟

■ هل سيتم تقديم موسم جديد من مسلسل «الأخ الكبير»؟

■ كيف كان التعاون مع محمد رجب؟

■ ما العمل الذى نال إعجابك فى رمضان الماضى؟

■ هل ستعود مسرحية «الملك لير» للجمهور؟

■ ماذا تفعل هبة مجدى فى ظل الإجراءات الاحترازية؟

■ ما أمنياتك فى المستقبل القريب؟

أعربت الفنانة هبة مجدى عن سعادتها بردود الأفعال على دورها فى مسلسل «فرصة تانية»، الذى عرض خلال الموسم الرمضانى الماضى، من بطولة الفنانة ياسمين صبرى، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات تواصلن معها وأكدن لها أن حياتهن تغيرت بعدما شاهدن شخصيتها فى العمل.وقالت «هبة»، فى حوارها مع «الدستور»، إنها تهتم بتجسيد الشخصيات المركبة التى تترك أثرًا فى الجمهور، مشيدة بالفنان «دياب» الذى قدمت معه مسلسل «فرصة تانية»، واصفة الفنان محمد رجب، الذى قدمت معه مسلسل «الأخ الكبير»، بأنه «أخ حقيقى يساعد جميع زملائه فى اللوكيشن».- شعرت بسعادة كبيرة حينما رأيت ردود أفعال الجماهير حول دورى فى المسلسل، الذى حظى بحجم مشاهدات كبير، وأكثر ما أسعدنى هو أن الجمهور أحب الشخصية وتعلق بها، بسبب التحول الدرامى الذى مرت به خلال الحلقات.حاولت أن أثبت للمشاهد أن هذه الشخصية من لحم ودم، وأنا أسعى دائمًا لتقديم شخصيات مركبة، وهذا أهم أسباب موافقتى على المشاركة فى العمل. وحرصت على أن أؤكد للجمهور أننى ممثلة تستطيع تقديم أعمال مختلفة وشخصيات معقدة، فالمشاهد لا بد أن يرانى بوجوه مختلفة.. هذا هو النجاح بالنسبة لى.- بعد قراءتى الأولى للسيناريو، قررت ألا تمر هذه الشخصية مرور الكرام، وأن أظهر لجمهورى بأكثر من شكل فى دور واحد «لازم أعّلم مع الناس».بدأت فى التحضير من الجانب النفسى للشخصية ثم تخيلت شكلها وتفاصيلها مثل «الشعر» وغيره، وكنت أقرأ السيناريو أكثر من مرة، وفى كل مرة أدون ملاحظات إضافية تخص الأداء فى كل حلقة.- عندما أتى لى «دياب» مصطحبًا امرأة، فرضها علىّ لتعيش معى فى نفس المنزل، هنا بدأ التحول فى الشخصية، فطردت المرأة وتحدثت بلغة جديدة مع زوجى، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ١١ من المسلسل.الحقيقة أن الحلقة كلها كانت مميزة بالنسبة لى، لأنها كانت بداية التحول فى الشخصية، كما أن مشهد قتل زوجى فى نهاية المسلسل ومشاهدتى الرسالة التى تركها لى قبل وفاته وشعوره بقرب رحيله، كان مشهدًا مؤثرًا جدًا لأننى اخترت رد الفعل المناسب، وجعلته مليئًا بالأحاسيس، والحمد لله أنه ظهر بهذا الشكل، فجميع من رأى المسلسل أشاد بالشخصية، وهذا أسعدنى للغاية.- دياب شخص يحرص على مساعدة زملائه، وأرى أنه ممثل كبير، جميعنا لاحظنا استعداده للشخصية من أول يوم تصوير، فتحول من دياب إلى «مدحت»، إضافة إلى أنه ساعدنى كثيرًا، وكانت هناك حالة تمثيل بيننا هى السبب الرئيسى فى نجاح الدور. الجمهور قال لى إنه ينتظر المسلسل ليشاهدنى مع دياب، وهذا أسعدنى جدًا، فالجميع كان حريصًا على أن يعرف ما ستؤول له الأحداث فى نهاية علاقتنا.- لا أستطيع أن أبدى رأيى فى تمثيل ياسمين صبرى، فهى زميلة وصديقة، ونحن من جيل واحد، لكننى سعيدة بالتعاون معها، وأرى أن لها جمهورًا كبيرًا ينتظرها لتطل عليه فى كل عام.- لا أحب التوقعات، عندما أتوقع شيئًا لا يحدث عادة، لذا تركت الأمر يحدث دون توقعات، وكنت مهتمة فقط بأن أجسد الشخصية بشكل صادق لتصل إلى الجمهور، وهذا ما حدث.أركز خلال التجسيد، وأبذل كل الجهد وأترك المستقبل لله، والحمد لله حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وحفظ الجمهور اسم شخصية «مريم»، وهذا هو النجاح بالنسبة لى.- واقعية الدراما مرتبطة بالمسلسل ككل، وأنا لا أستطيع التحدث عن كل شخصيات المسلسل، وأن أوضح ما هو واقعى، لكننى واثقة من أن شخصية «مريم» يمكن أن تحدث فى الواقع.تلقيت رسائل من حالات أكدت أنها مرت بنفس التحول الذى عاشته «مريم»، فتاة قالت لى إنها أصبحت قوية مثل «مريم»، وسيدات أكدن أنهن اتخذن القرار الصحيح فى الحياة بعد مشاهدة المسلسل.«مريم» كانت ضعيفة فى بداية القصة وأصبحت قوية، ونجاحها انعكس على الشخصية وحدث تحول إنسانى، هو ما شعر به الجمهور، أى أن الشخصية «حية».- لا أعلم، فشخصيتى ماتت فى المسلسل الذى تم تقديمه، ورغم ذلك حققت شخصية «صافية»، التى جسدتها نجاحًا كبيرًا، وأحبها الجمهور، وتلقيت رسائل إشادة بالدور من جاليات عربية، وهذا أسعدنى جدًا.- التعاون مع رجب كان مميزًا للغاية، فهو أخ حقيقى، وأرى أنه قدم شخصية «رجب» بشكل مبهر وجذاب، وهذا يؤكد حرصه على إتقان التمثيل، فضلًا عن تركيزه فى أداء من حوله من ممثلين، فقد اهتم بى وقدم لى الكثير من الملاحظات حول دورى.قبل ذلك لم أكن أعرف رجب، ولكن الآن هو أخى وأسعد دائمًا بالعمل معه، وشعرت بأن الجمهور أحس بالعلاقة التى بين الممثلين فى اللوكيشن.- رأيت الكثير من الأعمال الجيدة، لكن أكثر ما أعجبنى كان مسلسل «ليالينا ٨٠»، لأننى من مواليد هذا الزمن وتحديدًا عام ١٩٨٨، كما أننى من هواة الأعمال التى تبتعد عن الفترة الزمنية التى نعيش فيها، والعمل أسعدنى كثيرًا، لأننى أردت أن أشاهد كيف كان شكل هذه الفترة من حيث الشكل العام من ملابس وديكور وحتى طريقة الكلام فى هذه الفترة، وقد رأيته واحدًا من الأعمال المميزة للغاية، كما رأيت عددًا من حلقات مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف، وأعجبتنى فكرة الاختلاف، فهى دراما تعتبر تفكيرًا خارج الصندوق.- أتمنى أن تنتهى أزمة كورونا حتى نعود إلى جمهورنا مرة أخرى، أتمنى الشفاء لكل المرضى، وأعتقد أن «لير» من أول الأعمال التى ستعود للجمهور.- أجلس فى المنزل بصحبة زوجى وابنتى، وأنزل الشارع بشكل نادر، ولا أذهب كثيرًا إلى أمى، وأحاول أن أطور من أدواتى التمثيلية بمشاهدة أعمال كثيرة.- أتمنى أن تهدأ الأحوال وأن ننتهى من فيروس كورونا وأن تعود الحياة مثلما كانت، وأن يكون الجمهور أحب ما قدمته خلال مسيرتى، كما أتمنى أن أجد أعمالًا قيمة أطل من خلالها للجمهور كما عرفنى.