1008 إجمالى عدد إصابات كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة- أن الحالات الجديدة تتوزع بين إصابة واحدة بين الأردنيين من الخارج، و6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمر.وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في المملكة ارتفع لـ1008 حالات.. مشيرة إلى تماثل 11 حالة جديدة مصابة بالفيروس للشفاء.