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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 دول ترفض دعم جهود أمريكا لفرض عقوبات جديدة على إيران

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:07 م
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
منار أحمد
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أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، أنها ستحث إيران على التعاون بشأن الاتفاق النووي، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأشارت الدول الثلاث إلى أنها لن تدعم الجهود الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وصعد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران وجعلوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا يحذر البلد الرافض لإخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش، في آخر خلاف في الملف النووي الإيراني الذي تدعو واشنطن فيه إلى انتهاج موقف أكثر تشددا.

وتبنى مجلس حكام الوكالة الجمعة قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

وتبني النص في هذه المرحلة له أولا دلالة رمزية لكن قد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول فرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر ال12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

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