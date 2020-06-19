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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تعلن ضوابط تشغيل المطاعم داخل وخارج الفنادق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:56 م
مطعم ماكولات
مطعم ماكولات
رامى حسين
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أعلنت وزارة السياحة والآثار ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية) وشملت تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية إدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق أو بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى، وقياس درجة حرارة الزوار قبل الدخول، والتشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وحظر الأوبن بوفية مع السامح بتقديم أحد العاملين بالفندق أو المطعم بالخدمة مع الالتزام بالمسافات الأمنة بين الأشخاص، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل مائدة وأخرى ومتر بين كل شخص على المائدة الواحدة بحد أقصى ٦ أشخاص على المائدة الواحدة.

وأوضحت أيضا أنه يجب الالتزام بتوفير المعقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) والالتزام بتغير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر، كما يحظر تقديم الشيشة وإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، والالتزام بالمسافات الأمنة بين الأشخاص في خدمة الـ«تيك أواى» داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم للاستلام من خلال مندوب تسليم الطلبات.

وأعلنت الوزارة عن الإجراءات الخاصة بالمطابخ كالالتزام بالتنظيف والتهوية بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام، والالتزام بالمسافات الأمنة بين العاملين مع الالتزام بتطبيق كافة معايير النظافة وارتداء الكمامات والقفازات للعاملين وتغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالمياه والصابون بصورة مستمرة، واتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء، وتوفير سلة مهملات تفتح عن طريق القدم دون الحاجة إلى اللمس.

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