الإمارات وأمريكا تتعهدان باستكشاف مجالات جديدة للتعاون

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أن علاقاتهما الاقتصادية لا تزال وثيقة وبناءة، وتعهدتا باستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن الغذائي، والأمن الصحي وبحوث الرعاية الصحية، والفضاء، والمسائل الجمركية، والتكنولوجيات الناشئة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتماشى مع مبادرة التنمية والازدهار العالمية للمرأة في الولايات المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال "الحوار الاقتصادي السابع" الذي عقد بين البلدين "عن بعد" من خلال الاتصال المرئي برئاسة عبدالناصر الشعالي مدير إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية والتجارية، بمشاركة يوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات؛ إلى جانب سفير الولايات المتحدة المعني بقضايا المرأة العالمية كيلي كوري.وأكد البلدان مجددًا رغبتهما في توسيع العلاقات بينهما وأهمية الشراكة الاقتصادية والسعي إلى تحقيق فرص اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة، وذلك على الرغم من التحديات التي تطرحها الظروف الصحية العالمية الراهنة.كما أشاد الجانبان باستمرار انعقاد هذا الحدث، وأكدا التزامهما المشترك بالحفاظ على التواصل المستمر.وأوضح الجانبان أن التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين شهدت نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، حيث تشكل الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحادي عشر على التوالي.وسلط الجانبان الضوء على الفوائد المتبادلة لهذه العلاقة، حيث قام قطاع التجارة والاستثمار لدولة الإمارات بتوفير أكثر من 116 ألف وظيفة للجانب الأمريكي، في حين تمتلك الولايات المتحدة فائضا تجاريا بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي مع دولة الإمارات في عام 2019، وهو ثالث أكبر فائض تجاري على مستوى العالم، مما يؤكد مكانة دولة الإمارات كشريك اقتصادي حيوي.وخلال الاجتماع بحث مندوبو البلدين الجهود الرامية إلى زيادة التجارة الثنائية، وأكدت الولايات المتحدة تقديرها للتقدم الكبير الذي تواصل دولة الإمارات إحرازه في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية المفتوحة وجهودها المستمرة لتعزيز الازدهار الاقتصادي الإقليمي.وفيما يتعلق بالتفاعل التجاري الأوسع، أعربت دولة الإمارات عن قلقها بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم، فيما أبدت الولايات المتحدة تقديرها للحوار الثنائي البناء الذي لا يزال يجري بشأن المتطلبات الموسعة الجديدة المتعلقة بلجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان رغبتهما في العمل بشكل وثيق وتعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار واستكشاف فرص جديدة في هذه المجالات لما فيه مصلحة البلدين.