5 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة البحرينية - في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر - أن من بين الإصابات الجديدة 295 حالة هي لعمالة وافدة و171 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 57، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 14696 حتى الآن، بعد تسجيل 511 حالة وأن عدد حالات الإصابة القائمة بلغ 5677 حالة.