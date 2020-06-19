عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

تفاصيل الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي بعد اجراء المسحة الثالثة

وأوضح الأطباء، أنها كانت تنتظر نتائج المسحة الثالثة لتكون دافعا قويا في علاجها، إلا أن نتيجتها السلبية أثرت على روحها المعنوية ونفسيتها، الأمر الذي يؤثر بدوره على علاجها بشكل كبير.وأشار الأطباء إلى أن رجاء الجداوي، ما زالت موجودة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ 96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.