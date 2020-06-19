291 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة في السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، 4 منها في ولاية الخرطوم، وشفاء 120 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الجمعة- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 222 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات، ولفتت إلى أنها أجرت فحصا لـ391 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8 آلاف و316 حالة، بينها 506 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3 آلاف و86 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.