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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بـ108.2 مليون جنيه

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:26 م
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
هبه عويضه
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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول بتكلفة تقدر بـ 108.2 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر، وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن منطقة محسن الكبرى يقطن بها حوالي 75ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدان، مؤكدًا أن جميع الأعمال ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9مليون جنية من خلال تركيب 1000 ذراع و500عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة 92.3 مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف 167شارع بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر. 

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود البرعي مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزة أول وأعضاء مجلس النواب عند الدائرة.

ويذكر أن محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي منتزة ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن
منطقة مربع محسن

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