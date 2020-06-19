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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدينة المراغة بسوهاج بعد التعقيم: مستعدون للامتحانات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:21 م
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الإدارة الأزهرية والإدارة الصحية، أعمال الرش والتطهير للمعاهد الأزهرية استعدادا لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية المقرر إجراؤها الأحد المقبل الموافق 21 من شهر يونيو الجاري.

من جانبه قال حازم أبوالخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إنه جرى رش وتطهير مبان المعاهد الأزهرية بمدينة المراغة وقرى المركز استعدادًا لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "أبوالخير" أن أعمال الرش والتطهير جرت بالتنسيق مع الإدارات الصحية، الأزهرية، الطب البيطري، الزراعية، تمت عملية الرش بعمال وسيارات مجلس المدينة، مشيرا إلى أن ذلك في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، باستمرار أعمال الرش والتطهير بالمدن وقرى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنهت، اليوم الجمعة، أعمال تركيب البوابات الإلكترونية، وعددهم ٩٥ بوابة، والخاصة بالتطهير والرش الذاتي على أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى ال 11 إدارة تعليمية، لحماية الطلاب والعاملين باللجان، والحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج
مدينة المراغة بسوهاج

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