تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بطهطا (صور)

قال المحاسب على محمد رفاعى رئيس مجلس مدينة طهطا أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لبدء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بطهطا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها واكتمال المرافق العامة بها وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وإزالة أى معوقات لسير الامتحانات فى سهولة ويسر.وأكد "رفاعى" - في بيان - أنه تم التأكد من رفع مستوى النظافة العامة واستبدال بعض حاويات القمامة بالقرب من أماكن ومقرات اللجان، مشددا على ضرورة تطهير وتعقيم جميع الأماكن ومقرات اللجان والاستراحات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير المطهرات وأدوات التطهير والتعقيم بكافة الأماكن.وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع الجهات المعنية والتواصل المستمر طوال فترة الامتحانات متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.