«تعليم سوهاج»: انتهينا من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

تابع ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أعمال تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بالتعقيم الذاتي، لحماية الطلاب والعاملين بلجان امتحانات الثانوية، والحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.وأكد عبد الخالق أن المديرية أتمت الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بسوهاج، والتي ستنطلق يوم الأحد 21 يونيو الجاري، في ظل توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الذي يتابع يوميًا استعدادات لجان المحافظة لامتحانات الثانوية، ويقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المديرية، لضمان اجراء الامتحانات في مناخ آمن يمكن أبناءنا الطلاب من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل.كما أكد عبد الخالق أن المديرية تسلمت اليوم أدوات الحماية الصحية المخصصة من الوزارة لتوزيعها على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات باللجان، حيث تسلمت المديرية عدد (86) ألف كمامة متنوعة، وعدد (25) ألف جوانتي طبي، وعدد (20) ألف كيس بلاستيك حافظ للقدم، وعدد (80) ألف كيس بلاستيك للقدم لماكينة التعقيم الذاتي، وعدد (249) أجهزة قياس حرارة.