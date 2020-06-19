تركيا تخطط لإرسال طائرات «إف 16» إلى ليبيا

قال موقع "أحوال" التركي إن أنقرة تنشر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "إف- 16" في ليبيا، موضحا أن تركيا كثفت دعمها العسكري لحكومة الوفاق في ديسمبر 2019، وأرسلت طائرات دون طيار ومعدات عسكرية أخرى إلى ليبيا، إلى جانب الآلاف من المرتزقة السوريين، والعديد منهم على صلة بالجماعات الإرهابية والمتطرفين.وأضاف الموقع- في تقرير اليوم- أن تركيا ترغب في الاستمرار فى العدوان والتدخل العسكري الذي قامت به خلال الشهر الماضي بعد سيطرتها على مدينة ترهونة الليبية التي تقع على أطراف طرابلس.وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق من هذا الشهر أن تركيا تخطط لاستخدام قاعدتين عسكريتين ليبيتين، وقاعدة بحرية في مصراتة، ومطار الوطية الذي تم استعادته مؤخرًا، لتواجد طويل الأمد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.