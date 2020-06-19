استشاري طب نفسي لطلاب الثانوية: التوتر يخلق أعراض وهمية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن طلاب الثانوية العامة هذا العام فى ظل جائحة فيروس كورونا لديهم فرصة ذهبية للنجاح، مضيفا: "امتحانات أسهل ونتائج أقل".وأشار فى تصريحات خاصة ل "الدستور" قائًلا إن على طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات لما يقوله أهاليهم من حيث الاعتراض على خوض الامتحانات فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن على الطالب التركيز فقط فى المذاكرة وفى الامتحان.وقال خلال نصائحه: طبيعى إن الطالب أول ما يدخل اللجنة يشعر أنه مش فاكر حاجة من اللى ذاكرها؛ دا طبيعى جدًا ولازم الطالب يهدًا وسوف يسترجع كل ما ذاكره أول ما يقرأ الأسئلة.وحذر الدكتور جمال فرويز من تناول الوجبات السريعة هذه الأيام أو تناول النشويات، ناصحًا الطلاب بالإكثار من البروتين والفيتامين وأيضًا أن ينام الطالب على الأقل 8 ساعات.وقال: لازم كل طالب يعرف إن دا مستقبله ـ أتبع الإجراءات الوقائية وخاف على نفسك، السنة دى فرصة مجموع كويس ونتيجة كويسة.وقال فرويز لـ"الدستور" إن الطالب إذا شعر بالتعب عليه أن يهدًا ويستعين بالمسئول الصحى داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن التوتر الزائد سيخلق أعراض وهمية للطلاب.