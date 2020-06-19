676 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 57 ألف حالة.وذكرت الوزراة، في بيان لها، أن عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى 57333 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، والعدد الإجمالي لفحوصات الكشف عن الفيروس بلغ 821887 فحصا.وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 337 شخصا، مضيفا أن هناك 3525 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس.