وزير السياحة: إلغاء قرار غلق فندق واقعة الرقص بالغردقة بشرط واحد

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يجري الآن إعادة النظر في قرار غلق فندق واقعة الرقص بمدينة الغردقة.وأشار إلى أنه سيتم إلغاء القرار مع وجود تعهد من الفندق بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الإخلال بها، والتزام النزلاء باتباع التعليمات المحددة والملزمة لهم بضرورة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم.وأضاف وزير السياحة والآثار لـ"الدستور"، أن أهم أسباب قرار غلق الفندق وإعادة تشغيله هي إتاحة فرصة للعاملين بالفندق، مراعاةً لما يمر به القطاع في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لمساعدة العاملين بالقطاع ومساندتهم مع الالتزام بإجراءات الوقاية التي من شأنها حماية العاملين والنزلاء في آن واحد من الإصابة.من جانبه كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر، أنه تم التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، بأخذ إقرار على المالك بعدم تكرار الواقعة، وذلك لمصلحة العاملين بالفندق وأسرهم.