نسرين طافش تشعل إنستجرام بـ «هوت شورت» (صورة)





شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة، مرتدية ثوبا مكشوف البطن من اللون الابيض، وهوت شورت من اللون البيج، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصور قائلة: "وقت البحر"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا كبيرا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.