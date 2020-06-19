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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

130 مليار دولار خسائر قطاع السياحة في الوطن العربي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:13 م
قطاع السياحة
قطاع السياحة
رامى حسين
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قال الدكتور بندر آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن التقارير التي صدرت عن المنظمة أوضحت أن حجم خسائر القطاع السياحي في العالم العربي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، تقدر بحدود ١٣٠ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٩ مما سيؤدي إلى تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي بنسبة ٥١.٢٪‏ مما سينعكس على تراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر في إجمالي عدد الوظائف في العالم العربي بحدود 4 ملايين وظيفة بنسبة ٤٨.٨٪.

وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض الاستثمارات العربية فى القطاع السياحى والتي قد تصل الي ٢٥.٤ مليار دولار مقارنة مع عام ٢٠١٩، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الافتراضي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، يوم الأربعاء الماضى برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة وزراء السياحة بالدول العربية والمنظمات العربية والعالمية المتخصصة ذات العلاقة بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار آل فهيد إلى أن المنظمة تبنت بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي والتي تلخصت في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار بوالص سفر للسائحين تغطى تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته بالإضافة إلى إقرار العديد من الدورات التدريبية والتي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق ال on line وأيضا إصدار بوالص لضمان الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال للاستثمار بالوطن العربي وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد وخلافه.

وأضاف ال فهيد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها، واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي، وأهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي، كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على واستقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

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