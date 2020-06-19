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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:10 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 79 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة 29 سفينة جاري تفريغهم، منهم 2 سفينة حاويات، و4 سفن بترول، و11 سفينة بضائع عامة، و5 سفن صب جاف، وعبارة.

كما تواجد بالمخطاف الداخلي 6 سفن على متنها صويا، وقمح، وخشب، وطفلة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة منها 4 سفن حاويات، وتسع سفن بضائع عامة، وسبع سفن صب جاف، وسفينتان صب سائل، وقد تم دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 118 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 958حاوية، بينما الواردة 1877 حاوية.

ووجه الربان شاهين الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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