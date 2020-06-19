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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف تطهير مدن مطروح لمواجهة كورونا (صور)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:59 م
تطهير مدن مطروح
تطهير مدن مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، جهود مراكز ومدن المحافظة فى تكثيف أعمال النظافة والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونظم مركز ومدينة النجيلة برئاسة ممدوح علي أنور رئيس المدينة حملة نظافة مكبرة بمناطق الشارع الرئيسي والفرعية بمدينة النجيلة، ديوان عام مجلس المدينة، الوحدة الصحية بمدينة النجيلة، مرفق الإسعاف بمدينة النجيلة، بالإضافة إلى رفع القمامة بمنطقة تجميع القمامة بجوار المستشفى النجيلة المركزي والطريق الدائري وبجوار الميدان وقرية المثاني، حيث تم رفع ٢٠ طن وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة النجيلة.

وفى الضبعة تمت أعمال النظافة والتطهير ورفع 40 طن قمامة بمناطق العزبة القبلية وفوزى حميدة وعزبة أبو ريزة وشارع مسجد التوبة ومستودع هنداوى مع استمرار لأعمال الرش والتطهير ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة تحت إشراف اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة.

وقام رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين برفع كفاءة معدات النظافة وتكثيف أعمال النظافة اليومية وبخاصة رفع مستوى النظافة والخدمات التي تقدم من خلال المركز لأهالي مدينة العلمين وزوارها.

كما قام عمال مجلس مدينة السلوم تحت إشراف عادل منصور رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وأعمال رش وتطهیر المحال التجارية بشارع السلام الرٸیسی وعدد من الشوارع الفرعية.

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