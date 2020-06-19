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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاوض سوداني في ملف «النهضة»: إثيوبيا تسعى لتعطيل حل الخلافات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:46 م
اللجنة القانونية
اللجنة القانونية السودانية
هدير سند
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قال هشام كاهن، عضو اللجنة القانونية السودانية في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا سحبت التزامها ببعض الجوانب القانونية المتفق عليها في وقت سابق في مفاوضات سد النهضة، وحولتها إلى مبادئ توجيهية غير ملزمة، تاركة حل الخلاف غير مؤكد، حسبما أفاد موقع "ذا إيست آفريكان".

ونقل الموقع عن المفاوض القانوني السوداني قوله في تصريحات صحفية: "إثيوبيا سحبت التزامها القانوني وحولته إلى مبادئ توجيهية غير ملزمة ويمكن تعديلها، وهذا يعتبر خطيرًا ويؤثر على مسار المفاوضات".

وكان السودان اقترح، الأربعاء الماضي، إحالة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، وذلك لتقديم حل سياسي دائم بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات، حسبما أشار "ذا إيست أفريكان".

ويقول مسئولون في الخرطوم إن هذا يمكن أن يستعيد بعض المكاسب التي تحققت في الاتفاقات السابقة.

وقال بيان صادر عن وزارة الري السودانية إن هناك "خلافات مفاهيمية" بين مصر وإثيوبيا والسودان حول عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، وتتمثل الخلافات "فيما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحًا أنها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية حل النزاعات.

وأضاف البيان أن "هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث"، وتأمل الخرطوم أن يساعد اجتماع لرؤساء الدول الثلاث على التوصل إلى توافق سياسي.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقق تقدمًا يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني"، مضيفًا أن إثيوبيا رفضت في ختام اجتماعات وزراء الري اقتراحا بأن تتمّ إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.

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