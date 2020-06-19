مايا مرسي: تمكين المرأة جزء أساسي من الاقتصاد الذكي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من رائدات الأعمال ضمن برنامج الاحتضان الذي تقدمه حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن اقتصاديًا Her Cycle.وأكدت "مايا" على أهمية دور الشباب من الجنسين في إحداث تغيير في مجتمعاتهم، مشيرة أنهم محور التأثير الذي يعتمد عليه في صنع مستقبل جديد لمصر، لافتة إلى ضرورة الحرص على الاستمرار في التعلم والمعرفة وعدم التوقف عند مرحلة محددة، والعمل على مواكبة التقدم والتطور الذي يحدث في العالم من حولنا، داعية الفتيات والسيدات إلى الثقة في أنفسهن وأن يكون لهن حلم ورؤية محددة والسعي نحو تحقيق هذا الحلم.وطالبت رئيسة المجلس القيادات النسائية في القطاعات المختلفة العمل على نقل خبراتهم وتجاربهم إلى مزيد من الفتيات من خلال التدريب والإعداد الجيد، وإتاحة الفرصة لهن، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لهن للوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار في المستقبل واستكمال مسيرة النجاح، مؤكدة أنه لا يستطيع أى شخص تحقيق النجاح بمفرده، ولكن لا بد أن يكون النجاح نتيجة للتعاون مع فريق عمل متكامل يساهم في طرح أفكار جديدة ومبتكرة بشكل مستمر لإحداث تغيير وتطوير في طبيعة العمل.وأعربت "مايا" عن كامل تقديرها للدور الذي تقوم به المرأة المصرية داخل المنزل في رعاية أسرتها وتقديم الدعم الكامل لهم ومساندتهم، مشيرة أن هذا الدور لابد أن يحترم ويقدر ولا يمكن التقليل من أهميته، مشيرة أن الدور الذي تقوم به النساء في رعاية أطفالها وأفراد أسرتها يتم تقديره وحسابه من قبل الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الوزيرة الدكتور هالة السعيد كانت حريصة على تقدير حجم هذا الدور ضمن محور التمكين الاقتصادي.وأوضحت أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو جزء أساسي بما يعرف بالاقتصاد الذكي، حيث أنه لا يمكن لدولة أن تحقق النجاح وتحسين اقتصادها بدون مشاركة المرأة التى تمثل 50 % من إجمالي عدد سكانها، مشيرة إلى أن المرأة يمكنها المساهمة في الإنتاج حتى لو من داخل منزلها، مؤكدة على ضرورة السعي نحو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل للنهوض بالقطاع الاقتصادي للدولة ككل.ولفتت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تصل الى 21% ونسبة مشاركتها في البورصة المصرية تصل إلى 30%، ونسبة ملكية السيدات لشركات خاصة بلغت 16%، كما أن نسبة السيدات التى تمتلكن حسابات بنكية تصل إلى 27%، كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة إلى المرأة لتصل إلى 69% خلال العام الماضي، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية ومساندتها في الوصول إلى العديد من المناصب القيادية التي لم تصل إليها من قبل.جدير بالذكر أن برنامج Her Cycle يهدف إلى تطوير مهارات رائدات الأعمال في إدارة مشروعاتهن الناشئة وكذلك تطوير مهاراتهن المعرفية والشخصية، وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الثانية لهذا البرنامج، وفي إطار هذه الدورة تم قبول 23 سيدة تمتلك كل منهن فكرة رائدة قابلة للتطبيق ولها أثر اقتصادي واجتماعي.