افتتاح متحف العاصمة الإدارية وقصر البارون خلال 55 يومًا

قال الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه في خلال الـ55 يومًا المقبلة، سيتم افتتاح متاحف جديدة لأول مرة، مثل متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي تم العمل به قبل أحداث 2011، واستؤنف العمل منذ بضع سنوات، ومتحف كفر الشيخ، والذي بدأ العمل به منذ سنين، وسيتم الإعلان عن الاكشافات التي تمت به، بمنطقة "بوتو" تل الفراعين.وأضاف وزيري، لـ"الدستور" أنه تم نقل 2500 قطعة أثرية بمتحف آثار شرم الشيخ كأول مرة يتم افتتاحه بها أسوة بمتحف الغردقة، مؤكدًا أنه سيضم المتحف في جنابته أحدث الاكتشافات الأثرية، خاصة كشف منطقة سقارة والتي تمت برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، والذي يحتوي علي مومياوات القطط والثعابين.وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية والذي تم نقل مسلتين إليه والذي تم ترميمه بأياد مصرية خالصة، ليكون محاكاة عن العواصم المصرية، ومصر علي مر عصورها، وصولًا إلى العصر الحديث.وأضاف وزيري أنه سيتم افتتاح متحف الفسطاط، ونقل المومياوات الملكية إليه في خلال تلك المدة، إلى جامب افتتاح قصر البارون والذي تم بتكلفة 175 مليون جنيه.