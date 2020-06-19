العراق يدعم نظام الضمانات وعدم الانتشار النووي

أكد العراق دعمه لنظام الضمانات وعدم الانتشار النوويّ، وأن التعاون والحوار هما الطريق الأمثل للتوصل إلى تفاهمات بين جميع الأطراف المعنية.وقال السفير بكر فتاح حسين، مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم، إن العراق يدعم الوكالة والمدير العامّ في الجُهُود المبذولة لتنفيذ الضمانات، وتعزيز النظام الدوليّ لعدم الانتشار، ولصكوك نزع السلاح على أحسن وجه.وأشار السفير، في معرض مناقشة مجلس محافظي الوكالة لموضوع اتفاق الضمانات مع إيران إلى أن العراق يُؤمِن إيمانًا قاطعًا بأن التعاون والحوار هما الطريق الأمثل الذي يتمّ التوصل به إلى تفاهمات تُحقّق مصالح الأطراف المُختلِفة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن التوترات القائمة فيها تقتضي على المُجتمَع الدولي الوعي، والتريث، والنظر بحكمة لحل المشاكل الموجودة.وشدد على "دعم العراق الثابت لنظام الضمانات وعدم الانتشار النووي أمام الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي (IAEA) المستند إلى إرادة العراق السياسية، وعلى قاعدة دستوريّة تضمنها دستور العراق لعام 2005".