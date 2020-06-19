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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح متحف «روميل» بمطروح آخر الشهر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:38 م
متحف روميل
متحف روميل
رامى حسين
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اعتمد المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددًا من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، حيث تم إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كما سيتم فتح متحف مطروح ومتحف روميل في محافظة مطروح اواخر شهر يونيو، بالإضافة إلى قرب انتهاء أعمال مشروع متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما أعلنت وزارة السياحة والاثار عن عدة قرارات تعمل على الترويج ودعم السياحة الثقافية خلال الموسم السياحي القادم، وذلك لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر.

وتضمنت هذه القرارات مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" والتي اطلقتها وزارة السياحة والآثار من عدة اشهر لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الاعلي للآثار، حينذاك، قرارا بتخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، واستمرارا لهذا الدعم تم مد فترة تفعيل المبادرة، وذلك بشكل استثنائي، وحتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠.

كما وافق مجلس الإدارة ايضا على إرجاء زيادة أسعار التذاكر حتى ١ مايو ٢٠٢١ والذي كان مقرر زيادتها في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك تحفيزا للسياحة الثقافية.

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