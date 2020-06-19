انهيار الاستثمارات الأجنبية فى تركيا وتوقعات باستمرار الأزمة حتى 2022

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير بعنوان "الاستثمار العالمي لعام 2020"، وكشفت خلاله التراجع الكبير لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا منذ عام 2019 أي قبل انتشار فيروس كورونا.وقالت الهيئة في تقريرها، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تراجعت بنسبة 35% خلال عام 2019، وسط توقعات بأن تصل نسبة التراجع إلى نحو 40% خلال العام الجاري، إن لم تكن أكبر من ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.وتابعت أن استثمارات الأتراك في الخارج ارتفعت بقيمة 2.8 مليار دولار خلال عام 2019، حيث يفضل المستثمرون الأتراك والأجانب الهرب من تركيا في الوقت الحالي.ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسات الاقتصادية بطريقة تثير قلق المستثمرين، حيث أدت قراراته لارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، واقتراب الاحتياطي النقدي من النفاد.وأكدت الهيئة في تقريرها أن الاستثمار الأجنبي في تركيا لن يشهد أي تحسن قبل عام 2022 على أقل تقدير، لحين تجاوز الاقتصاد الكبوة التي يواجهها وانهيار الليرة.