تفريغ 2700 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد
الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:32 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MAJD.B، والتي ترفع علم تنزانيا، ويبلغ طولها 84 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 2700 طن رخام بالميناء.
وأن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وأن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.