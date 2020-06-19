خروج 30 حالة بعد شفائهم من كورونا بتمي الأمديد

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم الجمعه، خروج 30 حالة تحسن وشفاء تام من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام وسلبية التحاليل الخاصة بهم، وهم من قاطنى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمامًا، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم.وعبر بعض المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج، مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة، وقدموا الشكر للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.