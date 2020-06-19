حقيقة إصابة رئيسة مدينة بكورونا فى كفر الشيخ

أكد مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عدم صحة ما تردد عن إصابة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، بفيروس كورونا المستجد، مناشدًا بعدم ترديد الشائعات حتى التأكد من صحتها.وأكد المصدر، خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أن المهندسة عايدة ماضي شعرت ببعض الإرهاق والتعب فذهبت لمستشفى سيدي سالم المركزي، وقامت بعمل مسحة هناك لبيان إن كانت مصابة بالفيروس أم لا، ولكن جاءت نتيجة المسحة سلبية وهي حاليًا تمارس عملها بشكل طبيعي بعد التأكد من عدم إصابتها بالفيروس، وحاليا تقضي إجازتها الأسبوعية المعتادة.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين.