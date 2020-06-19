إصابة مدير مستشفى دكرنس العام ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بكورونا

أعلن اليوم الجمعة، الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له، عن إصابة⁩ الدكتور علاء حبيب مدير مستشفى دكرنس العام والدكتورة سلوى فرحات رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بفيروس كورونا المستجد.وأضاف وكيل الوزارة أن ما نراه من إصابات متكررة بين أبطال الجيش الأبيض هو نتيجة تضحياتهم وحرصهم على أداء عملهم، متمنيًا هو وجميع العاملين بصحة الدقهلية بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لهم ولجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع الصحة.وأشار إلى أن أبطال الجيش الأبيض يقومون بدور مهم جدًا فى خدمة المرضى ورعايتهم سواء فى مستشفيات الفرز أو العزل أو الحالات المعزولة منزليًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتم شفاؤهم في القريب العاجل وأن يمتعهم بدوام الصحة والعافية وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة البلاء والوباء.