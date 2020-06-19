تواصل عمليات التوسعة الركابية بمطار سفنكس الدولي

تواصل سلطات مطار سفنكس الدولى عمليات التوسعة بمبنى الركاب لزيادة السعة الاستيعابية الركابية لتصبح 900 راكب فى الساعة بدلا من 300 راكب، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة الاهتمام بالمطار، خاصة فى ظل موقعه الجغرافى المتميز.ومن المقرر أن تنتهى عمليات التوسعة خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث يحرص مسئولو الشركة المصرية للمطارات متابعة الأعمال الإنشائية القائمة بمطار سفنكس الدولى، خاصة مع قرب عودة تشغيل الحركة الجوية والركابية إلى الموانئ الجوية أوائل الشهر المقبل.وكان مطار سفنكس الدولى قد شهد استقبال العديد من الرحلات الجوية الاستثنائية التابعة لبعض شركات الطيران الخاصة المصرية لنقل أكثر من 1000 عالق مصرى قادمين من دولة الكويت والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.