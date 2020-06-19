رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:26 م
كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا
أ.ش.أ
طباعة
أوصى مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة البريطانية، اليوم، بخفض مستوى التحذير من فيروس كورونا من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، ضمن نظام التنبيه المؤلف من 5 مستويات، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء بوريس جونسون في مايو الماضي.

وقال المركز المشكل من كبار المسئولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن ذلك يعني أن الوباء في حالة انتشار عام ولم ينته بعد، لكن انتقاله لم يعد "عاليا أو متزايدا بشكل كبير"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

من جانبه، وصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، تخفيض مستوى التحذير بأنه "لحظة كبرى" بالنسبة للمملكة المتحدة، وأنه أظهر أن "خطة الحكومة تنجح" في خفض معدلات الإصابة.

ووفقًا لتوجيهات الحكومة البريطانية، فإن التخفيض إلى مستوى التحذير الثالث سيعني "التخفيف التدريجي للقيود وتدابير التباعد الاجتماعي".

وكان بوريس جونسون قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تغيير القاعدة الخاصة بالتباعد الاجتماعي التي توصي بترك مسافة مترين بين الأشخاص، في مسعى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، حيث أظهرت الأرقام تأثير فيروس كورونا على سوق العمل والاقتراض والدين الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجونسون في داونينج ستريت، ردا على الضغوط من أجل تخفيف تلك القاعدة، والتي قالت العديد من الأعمال، ومنها المتاجر والمطاعم، إنها تعوق قدرتها على استئناف عملها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر بسبب كورونا

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من كورونا

ماليزيا تسمح للمغتربين بالعودة لأراضيها دون إذن

58% من الروس يثقون في بوتين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«سيرة حياة فكرية» يقدّم تقريرًا عن حياة جاك دريدا

«الأكاديمية العربية» تقدم فيلم «موسوعة الدراما التلفزيونية»

رحيل الروائي الإسباني كارلوس زافون في لوس أنجلوس

قصة «التمساح اللطيف» بصوت فايز السعيد بنادي كلمة