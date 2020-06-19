مرتزقة أردوغان يعتدون بالقذائف على ريف حلب

جددت قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في العديد من المناطق بريف حلب الشمالي في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية اليوم، قولها "إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا اليوم بعدة قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قرى الزيارة وعقيبة وصوغانية في ريف حلب الشمالي".وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في هذه القرى.