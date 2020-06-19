رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 16 ألف لتر كحول طبي بالإسكندرية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:22 م
كحول طبي
كحول طبي
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، قبل بيعها في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزه أول، لحجبه عن التداول كمية كبيرة من الكحول الطبي بقصد رفع أسعاره.

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، تم احتكارها بقصد رفع أسعارها وبيعها بأسعار عالية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر بسبب كورونا

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من كورونا

ماليزيا تسمح للمغتربين بالعودة لأراضيها دون إذن

58% من الروس يثقون في بوتين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«سيرة حياة فكرية» يقدّم تقريرًا عن حياة جاك دريدا

«الأكاديمية العربية» تقدم فيلم «موسوعة الدراما التلفزيونية»

رحيل الروائي الإسباني كارلوس زافون في لوس أنجلوس

قصة «التمساح اللطيف» بصوت فايز السعيد بنادي كلمة