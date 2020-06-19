التحفظ على 16 ألف لتر كحول طبي بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، قبل بيعها في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزه أول، لحجبه عن التداول كمية كبيرة من الكحول الطبي بقصد رفع أسعاره.تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 16000 لتر كحول طبى، و500 عبوة "كحول طبى"، تم احتكارها بقصد رفع أسعارها وبيعها بأسعار عالية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.