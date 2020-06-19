روسيا: دراسة مناعة السكان تجاه كورونا تبدأ الشهر الجارى

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أن المرحلة الأولى من دراسة كبيرة متكاملة عن مناعة سكان روسيا تجاه فيروس "كورونا" ستبدأ فى يونيو الجاري، وسيشارك فيها البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد في 22 منطقة في البلاد.وأشار بيان للهيئة الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الدراسة تفترض أخذ عينات عشوائية من الأطفال بين عام واحد إلى 17 عامًا، وكذلك البالغين من ست فئات عمرية 18-29 سنة، و30-39 سنة، و40 -49 سنة، و50-59 سنة، و60-69 سنة، وكذلك 70 سنة فيما فوق.وأضاف البيان، أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وسيتم استخدام منظومة الاختبار لتحديد الأجسام المضادة IgG تجاه فيروس SARS-CoV-2، التي ينتجها المركز العلمي للميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية في روسيا.