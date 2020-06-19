رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 1.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى البحيرة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:21 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 93 من شباب الخريجين، من بينهم اثنان من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة  للمديرية.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي، أنه تم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه، وذلك من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ194 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

مسلسل ليه لأ 8 الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

مدبولى يكلف بوضع تصور لتحويل «تكافل وكرامة» إلى صندوق

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«الغذاء العالمي» يحذر من إيقاف معظم أسطوله الجوي الإنساني

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للاجئين غدا

تايوان تفتتح مكتبًا لاستقبال راغبى الانتقال من سكان هونج كونج

سلوفاكيا تسمح باستئناف أنشطة التسوق

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

قصة «التمساح اللطيف» بصوت فايز السعيد بنادي كلمة

وزيرة الثقافة تتفقد ترتيبات اجتماع التصويت على جوائز الدولة

«القرآن الكريم.. كتابي العزيز» جديد الدار العربية للعلوم

المخرجة نجوى نجار ضيفة «طلّات سينمائية» الإثنين