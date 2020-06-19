قصة «التمساح اللطيف» بصوت فايز السعيد بنادي كلمة

ضمن فعاليات نادي "كلمة" للقراءة والتابع لمشروع كلمة لإحياء حركة الترجمة بالأمارات٬ يبث النادي في الخامسة مساء اليوم٬ لقاء مباشر مع الفنان فايز السعيد٬ والذي يقرأ قصة الأطفال "التمساح اللطيف". هذا ويبث اللقاء عبر صفحة مشروع كلمة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.يشار إلى أن مشروع "كلمة" للترجمة يهدف لإحياء حركة الترجمة في العالم، وتوفير قنوات معلوماتية جديدة للقارئ العربي، وسد النقص في المكتبة العربية، وإسهاما في تنشيط حركة الترجمة في العالم العربي.وانطلاقا من هذه الرؤية الشاملة بادرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإطلاق مشروع وطني للترجمة تحت مسمى "مشروع كلمة للترجمة"، لربط الثقافة المحلية والعربية بالعالمية من أجل تطوير الذات والبحث عن استلهامات إنسانية مثمرة لتحقيق التنمية والإبداع والتعرف على خصوصية المجتمعات الاخرى.وينطلق مشروع كلمة من وعي وإدراك حقيقيين لما تمثلة حركة الترجمة من دور في نهضة الشعوب، وتفاعلها مع الآخر، وتوفير نقاط التماس المشتركة وردم الهوة الفاصلة بين الثقافات، ونشر التقارب الحضاري بين الذات والآخر. وهكذا فإن مشروع كلمة يهدف إلى تنشيط حركة الترجمة، وجعلها فعلا حضاريا وثقافيا يحظى بالاحترام والاحتفاء الثقافي والاجتماعي.