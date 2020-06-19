حبس عاطلين لإنشاء معمل لتصنيع مخدر «الشبو» بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، حبس المتهمين بإنشاء معمل لتصنيع مخدر "الشبو" 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل بها.وخلال التحقيقات أنكر المتهمان صلتهم بالعمل والمضبوطات، قائلا: "أنا مش بشرب مخدرات من الأساس ومش من المنطق إني اعمل مصنع مخدرات".ألقى رجال مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهم بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشبو" وبحوزتهم الخامات والأدوات التى تُستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي.