ارتفاع أسعار النفط العالمية 2% خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط العالمي خلال تعاملات، اليوم، بدعم من توقعات تعافي الطلب العالمي وتزامنا مع إعادة تشغيل الاقتصاد في عدة دول حول العالم، ومطالبة لجنة "أوبك+" الدول المشتركة في اتفاق خفض الإنتاج بزيادة معدل الامتثال.وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 2.55% إلى 42.57 دولار للبرميل، وقفزت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.01% عند 40.01 دولار للبرميل، وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% بنهاية تداولات أمس فيما يتجه المعدن الأسود النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 9%.وأكدت شركة الطاقة "ترافيجورا"، أن مستويات الطلب العالمي على النفط في الوقت الراهن أقل بنحو 10 ملايين برميل يوميا عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا"، وهو أفضل من مستواها في نهاية مارس وبداية أبريل عندما كان الطلب أقل بنحو 30 مليون برميل يوميا.ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" لخدمات الصناعة والتعدين في وقت لاحق اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.